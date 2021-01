Calciomercato Juventus, retroscena Rovella

Rovella svela un retroscena di calciomercato: adesso è pronto per la Juventus, ma in passato l’Inter ci aveva provato, con poca insistenza

Tra i 2001 che la Juventus sta per portare in bianconero c’è Nicolò Rovella, giovane talento del Genoa. Il centrocampista, milanese di nascita e cresciuto nell’Alcione, storica ASD di Milano Ovest, ha svelato un retroscena di calciomercato, che lo avrebbe voluto vicino all’Inter: “Ho fatto dei provini, ma hanno sempre preso tempo” ha dichiarato a ‘Sportweek’.

“Mi dicevano ‘ti faremo sapere’ e poi niente. Bega e Sbravati (quest’ultimo direttore del settore giovanile del Genoa, ndr) mi inviarono a Voltri per un test e mi dissero che ero perfetto, mi volevano subito. Con me c’era mio nonno, genovese di nascita, che ci mise del suo per convincermi” ha aggiunto il difensore rossoblu. Adesso Rovella si appresta a vestire il bianconero, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro: rimarrà in prestito al Genoa fino alla fine della stagione, con Manolo Portanova ed Elia Petrelli che lo raggiungeranno come contropartita tecnica.

Rovella ha parlato anche dei suoi difetti: “Sono troppo irruente e commetto errori ingenui, vedi il rigore provocato contro la Juve. Spero sia solo un problema di età. Devo irrobustirmi fisicamente, ma non credo possa definirsi un difetto”. Poi sul suo futuro ha specificato: “Mi vedo al Genoa perché devo maturare in tanti aspetti. E per migliorare ci vuole tempo”.