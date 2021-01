Juventus sempre al lavoro per regalare a Pirlo una valida alternativa a Morata. Non ci sono soldi, così la soluzione potrebbe essere uno scambio con il club amico

In attesa di recuperare Morata, le ultime lo danno di nuovo nei ranghi per la gara di Coppa Italia contro il Genoa del 13 gennaio (quattro giorni prima della sfida con l’Inter), la Juventus continua a lavorare sul calciomercato per una valida alternativa allo stesso attaccante spagnolo. Che è poi la richiesta, direttamente ai dirigenti e a mezzo stampa, fatta da Andrea Pirlo. I bianconeri vogliono ‘accontentare’ il loro allenatore, ma il budget è ridotto quasi all’osso. Per restare aggiornato con le ultime news CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, scambio per il vice Morata

La soluzione può essere uno scambio con un club ‘amico’. Non a caso si continua a parlare di Pavoletti del Cagliari, mentre indiscrezioni segnalano pure il nome di Kevin Lasagna. Nel mirino anche dell’Inter per il ruolo di vice Lukaku, il ventottenne di Suzzara non sta vivendo una grande stagione (solo 1 gol), ma per caratteristiche e spirito di sacrificio potrebbe fare al caso dell’allenatore juventino. E poi di recente è passato a Pastorello, in ottimi rapporti con il club presieduto da Andrea Agnelli.

Eccellenti quelli tra la Juve e l’Udinese, sempre poco propensa a cedere i suoi giocatori più importanti nel bel mezzo della stagione e con una salvezza ancora tutta da conquistare, uno scambio di prestiti, alla quale Paratici potrebbe offrire uno scambio di prestiti di un anno e mezzo con Luca Pellegrini, terzino mancino per il quale si parla di una possibile partenza dal Genoa dove è con la medesima formula e col quale i torinesi stan chiudendo l’affare Rovella.

