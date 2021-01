Van de Beek e Dele Alli potrebbero risolvere i rispettivi problemi con uno scambio in Premier: il calciomercato della Juventus perderebbe un possibile obiettivo

Van de Beek e il Manchester United: storia di un amore destinato a finire. Il centrocampista olandese vuole lasciare i Red Devils per non perdere il treno degli Europei, che si terranno a giugno: lo scarso minutaggio agli ordini di Solskjaer potrebbe spingerlo indietro nelle gerarchie dell’Olanda e per questo la cessione a gennaio potrebbe accontentare il giocatore. L’ex Ajax, nel frattempo, ha anche deciso di rifiutare richieste di interviste da ora in avanti, per mantenere un profilo basso, ma chiaro.

Calciomercato Juventus, sfuma il talento del Tottenham

Juventus e Inter sono da tempo attente alle novità riguardanti il giocatore, ma potrebbero essere beffate da uno scambio che potrebbe prendere piede in Inghilterra. A pochi chilometri da Manchester, infatti, c’è un altro scontento: si tratta di Dele Alli, che José Mourinho vorrebbe cedere già a gennaio. Si era paventato un possibile ritorno di Christian Eriksen per poter sostituire il numero 10 degli Spurs, ma a prescindere da chi arriverà, il trequartista inglese non ha più spazio a Londra.

Per accontentare le esigenze dei due tecnici, quindi, Alli e van de Beek potrebbero spostarsi di qualche chilometro e mettere in piedi uno scambio che possa mettere ordine nelle formazioni titolari di Manchester United e Tottenham. Da tener conto, però, l’influenza che Pochettino, neo allenatore del Paris Saint-Germain, ha su Dele Alli: il giocatore potrebbe decidere di seguire il suo ex allenatore al Tottenham a Parigi piuttosto che rimanere in Premier League.