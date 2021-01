Calciomercato Juventus, Dybala rifiuta il Real Madrid | Vuole rinnovare

Paulo Dybala ha preso la decisione di non andar via dalla Juventus: la scelta è quella di rinnovare rifiutando il Real Madrid

Paulo Dybala ha sostituito Alvaro Morata nel match poi vinto contro il Milan. L’argentino è stato protagonista di un meraviglioso colpo di tacco che ha propiziato uno dei due gol di Chiesa. Una ripresa per ‘La Joya‘ attesa da tempo da parte della Juventus: le buone prestazioni potrebbero favorire la trattativa per il rinnovo del contratto. Tante sono le squadre interessate a Dybala, tra queste c’è il Real Madrid.

Juventus, Dybala rifiuta il Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Paulo Dybala ha deciso di resistere alla corte del Real Madrid. Florentino Perez era molto interessato al giocatore, ma l’argentino sembra più vicino al rinnovo dopo la partita di Milano. Il giocatore preferirebbe continuare la sua avventura alla Juventus e formare lo stesso tandem degli ultimi anni insieme a Cristiano Ronaldo.

Altre squadre hanno seguito -e seguono ancora- da vicino Dybala: per esempio i club di Premier League, con Manchester United e Chelsea che non hanno mai nascosto il loro interesse. Finora l’argentino in Serie A ha messo a segno due gol e siglato due assist in 603′.