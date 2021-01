La Juventus potrebbe presto tentare diversi colpi in Liga sul calciomercato. Dalla Spagna non mancano gli accostamenti ai bianconeri: e attenzione al big in attacco

La Juventus sta scandagliando il mercato alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri sono pronti ad andare all’assalto di diversi nomi per tentare l’assalto allo scudetto e alla Champions League e sono tanti i profili seguiti dai bianconeri. Di seguito tutti gli ultimi nomi accostati dalla Spagna e le ultime novità sul mercato bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno e nuova partenza | ‘Porta’ il vice Morata

Calciomercato Juventus, tre nomi dalla Spagna per Pirlo: le ultime

Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, la Juventus è pronta ad andare a caccia di un centrale difensivo con il profilo di Samuel Umtiti che potrebbe essere in prima fila. Il difensore del Barcellona è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro ed è in scadenza del giugno 2023. I bianconeri potrebbero tentare di concludere l’affare in prestito con diritto di riscatto.

Per la fascia destra i profili, alternativi, in prima fila sono Lucas Vazquez e Alvaro Odriozola. Il primo potrebbe arrivare con indennizzo al Real Madrid dato che è in scadenza nel giugno 2021. Per il secondo potrebbe essere impostata un’operazione in prestito con diritto di riscatto. In attacco, invece, da tenere in grande considerazione il nome di Diego Costa, che potrebbe arrivare a zero.