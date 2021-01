Calciomercato Inter, Eriksen torna in Premier | Scambio con l'Everton

Christian Eriksen potrebbe ritornare in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham: scambio tra Inter ed Everton per Bernard

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter è giunta al capolinea. Nonostante sia passato un anno, il trequartista danese non è mai riuscito a entrare nelle grazie di Antonio Conte. Il modo di giocare del tecnico nerazzurro non prevede il trequartista, ecco perché l’ex Tottenham è stato relegato a un ruolo da comprimario. Spesso va in campo negli ultimi minuti di una partita, e la sua cessione potrebbe già arrivare in questa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio fra ‘scontenti’ | Addio Juventus e Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Rovella | ‘Provini con l’Inter’

Inter, ritorno in Premier League per Eriksen

Per Eriksen si prospetta un ritorno in Premier League. Dopo la positiva esperienza con la maglia degli Spurs, il danese potrebbe andare all’Everton. Carlo Ancelotti vuole innesti di qualità per i Toffees ed Eriksen potrebbe ripetere le cose buone fatte in Inghilterra. Per l’Everton è una suggestione, infatti il tecnico italiano preferirebbe avviare uno scambio.

All’Inter approderebbe Duarte Bernard, esterno d’attacco brasiliano in scadenza con l’Everton nel giugno 2022. Per Ancelotti non si tratta di un titolare e dunque verrebbe utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Eriksen. Per Bernard questa stagione solo sei presenze in Premier, di cui due da titolare.