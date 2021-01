Milan-Torino è alle porte Stefano Pioli ha parlato del match dei rossoneri in conferenza stampa. Il tecnico si sofferma sull’eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan dovrà affrontare il Torino nella prossima partita di Serie A. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di riscattarsi dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus dell’ultima giornata. I milanesi hanno intenzione di ripartire immediatamente e di mantenere la testa della classifica. Stefano Pioli si è soffermato sull’eventuale presenza o assenza di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio.

Milan-Torino, Pioli parla di Ibrahimovic: l’annuncio in conferenza stampa

Il tecnico rossonero ammette il difficile recupero dell’attaccante svedese contro il Torino: “Ibrahimovic ha svolto il suo programma, ha fatto un po’ di lavoro ma non credo potrà essere disponibile domani”. Parla anche delle notevoli difficoltà per le tante defezioni nella rosa rossonera: “Contro il Torino dovremo stringere i denti. Abbiamo tante assenze in vista della prossima partita, ma dobbiamo resistere e dobbiamo fare bene. Se mancassero anche domani nove giocatori sarebbe normale andare in difficoltà, ma presto ne torneranno altri e potremo aumentare le rotazioni”.