Il calciomercato dell’Inter può vedere un clamoroso scambio con il Tottenham di Mourinho: Perisic porta il big

L’Inter, oltre a proseguire nell’inseguimento del Milan capolista in Serie A, guarda con interesse ai prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, la società nerazzurra, può imbastire una trattativa con il Tottenham di Mourinho: Perisic nello scambio con lo ‘Special One’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, big criticato | Sostituto in casa Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Inter, i ‘fedelissimi’ tradiscono Conte | Da Sensi a Vidal: i flop sul mercato

Calciomercato Inter, Mourinho su Perisic: idea scambio

Dopo l’interesse del Manchester United, registrato nei mesi scorsi, potrebbe essere il Tottenham di Mourinho a dare l’assalto decisivo a Ivan Perisic. A riportare del possibile tentativo degli ‘Spurs’ per il croato è ‘Fussballtransfers.com’ che sottolinea come Mourinho abbia tutta l’intenzione di puntare sull’esterno, per sostituire l’infortunato Bale.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea, con lo ‘Special One’, potrebbe essere quella di imbastire uno scambio nell’immediato. Con Perisic via dall’Inter, i nerazzurri accoglierebbero di buon grado il trasferimento di Moussa Sissoko alla corte di Conte. Il centrocampista francese, classe ’89 come Perisic, è in scadenza nel 2023.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, maxi-offerta a centrocampo | Colpo in Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno più lontano | Duello in Serie A

Sissoko in stagione ha collezionato 23 presenze tra coppe e campionato, con 1 rete ed 1 assist. Già accostato in passato, può tornare di moda l’idea di un trasferimento del roccioso centrocampista in Serie A.