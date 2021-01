Il calciomercato del Milan può vedere un colpo in prospettiva in Serie A: ecco il gioiello per Pioli

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, in casa rossonera il focus è tutto sul prossimo calciomercato. In attesa di scendere in campo per il match con il Torino dell’ex Giampaolo, il Milan guarda con interesse ad uno dei talenti protagonisti in Serie A.

Calciomercato Milan, idea Damsgaard dalla Sampdoria

Mikkel Damsgaard (Getty Images)

Un’idea che può prendere corpo nelle prossime settimane. Il Milan segue con interesse l’ala della Sampdoria, ex Nordsjaelland, Mikkel Damsgaard. Il talento danese, nel mirino di Juventus e Inter, piace al club di via Aldo Rossi che potrebbe pensare ad un colpo ‘stile Rovella’.

L’acquisto dalla Sampdoria del classe 2000, arrivato lo scorso settembre in Liguria dove sta dimostrando a suon di gol e ottime prestazioni di poter far bene in Serie A. Sono 2 le reti e 3 gli assist vincenti firmati dal ventenne, in 17 presenze con la squadra blucerchiata.

Il Milan penserebbe all’acquisto, lasciando poi in prestito proprio in Liguria il talentino, da accogliere in futuro ed integrare all’attacco rossonero.