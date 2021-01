Il Tottenham guarda con interesse al difensore di Pirlo per il prossimo calciomercato: ipotesi scambio con Davinson Sanchez

A due giorni dal match contro il Sassuolo, in casa Juventus si valutano le prossime entrate nella rosa di Pirlo dal calciomercato invernale. In tal senso, il Tottenham di Josè Mourinho pare intenzionato a fare sul serio per il difensore bianconero: spunta l’ipotesi scambio.

Calciomercato Juventus, scambio con Mourinho: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Josè Mourinho è deciso a portare a Londra, già a gennaio, un centrale di spessore. Dopo aver sondato il terreno per Skriniar, il nome caldo adesso può essere quello di Merih Demiral. Il turco non sta giocando con continuità alla Juventus e piace non poco allo ‘Special One’.

Ecco dunque che gli ‘Spurs’ pur di arrivare all’ex Sassuolo, metterebbero sul piatto il cartellino di Davinson Sanchez. Il difensore colombiano, accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’ ed ormai accantonato dal progetto tattico in casa Tottenham, è infuriato per lo scarsissimo utilizzo da inizio stagione.

In questa stagione agli ordini di Mourinho ha collezionato 15 presenze, a differenza di Demiral fermo a sole 10 apparizioni.