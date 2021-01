Calciomercato Juventus, beffa per l'Inter | Bloccato Paredes

Il desiderio della Juventus sarebbe quello di ‘bloccare’ Leandro Paredes, centrocampista del PSG: una vera e propria beffa per l’Inter

I problemi della Juventus in questi primi mesi di stagione sono nati soprattutto dal centrocampo. L’addio di Pjanic ha lasciato un buco davanti alla difesa, non colmato completamente da Arthur che ha avuto dei problemi fisici. Acquistare un centrocampista che riesca ad abbinare qualità e quantità sarebbe l’ideale per il gioco di Andrea Pirlo. L’ultima idea in casa Juventus è quella di bloccare Leandro Paredes.

Juventus, Paredes dal PSG beffa l’Inter

Con l’arrivo di Mauricio Pochettino, il Paris Saint-Germain inizia a guardare al mercato per mettere a disposizione dell’allenatore una rosa adeguata al suo calcio. L’eventuale arrivo di Dele Alli dal Tottenham -fuori dai piani di Mourinho– consentirebbe ai parigini di cedere Paredes, che sarebbe chiuso dal centrocampista inglese. Un’occasione che la Juventus potrebbe cogliere.

Paredes in in Italia ha già vestito le maglie di Roma ed Empoli: i bianconeri lo conoscono bene, così come l’Inter. La Juve bloccherebbe il giocatore trovando un accordo sull’ingaggio per giugno e per il club nerazzurro sarebbe una beffa. Il PSG, infatti, non sembra interessato a uno scambio con Christian Eriksen.