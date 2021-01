Tra presente e futuro la Juventus continua a lavorare senza sosta in vista anche della prossima stagione: grossa beffa in arrivo

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Un innesto per il ruolo di vice Morata arriverà già nella sessione invernale per poi ambire ad un colpo da urlo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, addio Haaland: cambia squadra

Uno dei più grossi affari dell’estate sarà quello dell’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, che lascerà la Bundesliga per una nuova tappa importante della sua carriera. Possibile beffa in arrivo anche per la Juventus con il giocatore sempre più vicino al Real Madrid come svelato dal portale spagnolo “Diariogol“.

L’affare sarebbe sulla base di 80 milioni al club tedesco, mentre 20 milioni andranno al noto agente italo-olandese, Mino Raiola, che lavorerà sull’operazione entusiasmante del suo assistito.

Un colpo importante per Zinedine Zidane per rinforzare ancor di più il reparto offensivo con un innesto di prospettiva mondiale.