L’Inter prepara il colpo a sorpresa per le prossime sessioni di calciomercato: si pesca in casa Barcellona, c’è la ‘bomba’ dalla Spagna

Non sono stati quattro mesi di stagione semplicissimi quelli vissuti dall’Inter. I nerazzurri sono usciti dalla Champions League senza agguantare neanche la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e ora devono obbligatoriamente fare bene in Serie A o Coppa Italia per raddrizzare in maniera definitiva la stagione.

Mercoledì scorso la compagine allenata da Antonio Conte ha sprecato l’occasione sorpasso perdendo per 2-1 in casa della Sampdoria, non approfittando del big match serale tra Milan e Juventus vinto dai bianconeri. I rossoneri sono comunque a un solo punto di vantaggio dall’Inter e tutto è ancora possibile da qui alla fine del campionato.

Calciomercato Inter, assalto clamoroso a Pedri del Barcellona

La squadra è concentrata sul campo e non vuole mollare gli ultimi due obiettivi rimasti, mentre la società pensa al futuro e ha in mente già dei nuovi colpi da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, nel mirino ci sarebbe Pedri del Barcellona.

Con le recenti prestazioni importanti, il classe 2002 si è preso il posto da titolare e il suo valore si è alzato a più di 50 milioni di euro. Nonostante l’elevato prezzo, l’Inter sarebbe pronta a spendere cifre importanti per strapparlo ai ‘Blaugrana’, visto che probabilmente salterà l’investimento relativo a Modric.

Convincere il Barcellona però non sarà facile, visto che Pedri sembra essere un elemento fondamentale sia per il presente che per il futuro del club catalano, ma Marotta può approfittare del momento di crisi che sta vivendo il club cinque volte campione d’Europa.