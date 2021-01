Calciomercato Inter, idea scambio con Eriksen | Arriva un altro rifiuto!

Prosegue la ricerca di acquirenti per Eriksen in casa Inter. Idea scambio col Bayern Monaco: tutti i dettagli

Il calciomercato invernale dell’Inter ruota intorno alle cessioni. È questo il diktat imposto dalla proprietà nerazzurra: per lavorare sui colpi in entrata è prima necessario cedere i giocatori in esubero. Il primo a salutare è stato Radja Nainggolan, che ha fatto ritorno al Cagliari attraverso la formula del prestito, ma a tenere banco è soprattutto la situazione di Christian Eriksen. La partenza del fantasista danese è al momento in stand-by e nessun club si è ancora fatto vivo concretamente per l’ex Tottenham. La dirigenza dell’Inter potrebbe così proporre il giocatore all’estero: ecco l’ipotesi di scambio con il Bayern Monaco e tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Eriksen-Tolisso | No del Bayern Monaco

In mancanza di richieste concrete, nelle prossime settimane i nerazzurri potrebbero dunque essere costretti a cercare una nuova sistemazione per il 28enne, proponendo il giocatore anche tramite intermediari. In questo senso, una possibile pista porta al Bayern Monaco: l’Inter potrebbe infatti pensare ad uno scambio con Tolisso, centrocampista francese che ha trovato poco spazio nel club bavarese ed è stato già accostato ai nerazzurri nelle scorse sessioni di calciomercato. Le valutazioni dei due calciatori sono pressoché identiche, intorno ai 25 milioni di euro.

Tuttavia, il Bayern gode di abbondanza sulla trequarti e quello di Eriksen è un profilo che non interessa alla società bavarese. Marotta e Ausilio incasserebbero dunque un altro rifiuto: la cessione del danese si preannuncia più complicata del previsto.