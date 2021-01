Carlos Vela, esterno offensivo del Los Angeles FC, è in scadenza di contratto al termine del 2021 e potrebbe cercare una nuova occasione in Europa. Il Milan, nella sua posizione, ha bisogno di un titolare stabile in grado di fornire le giuste garanzie



La sconfitta interna contro la Juventus ha mostrato le lacune della rosa del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, nonostante non abbiano perso il primato, hanno bisogno di qualche rinforzo in questa finestra invernale di calciomercato. A partire dall’ala destra dove, con l’assenza di Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo non è riuscito ad incidere.

In quest’ottica, il Milan potrebbe pensare al profilo di Carlos Vela, ala destra del Los Angeles FC, club della MLS.

Calciomercato Milan, idea Vela | I dettagli

Carlos Vela, da quando è approdato in MLS, è diventato un protagonista assoluto del calcio di oltreoceano. Nel campionato americano infatti, il giocatore messicano con passaporto spagnolo ha messo a segno ben 52 reti in appena 66 presenze, numeri da capogiro per un’ala.

Il Los Angeles valuta Vela almeno 10 milioni di euro, considerando la scadenza del contratto al termine del 2021, ma il Milan potrebbe provare ad abbassare il prezzo puntando sull’appeal del club, che darebbe la possibilità al quasi 32enne di rilanciarsi in Europa dopo l’exploit negli States.