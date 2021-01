La Juventus continua a monitorare senza sosta i possibili colpi da fare: possibile beffa per il terzino di piede mancino

Saranno giorni intensi in casa Juventus con la volontà della dirigenza bianconera di puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tanti gli obiettivi nel mirino, ma per la compagine torinese potrebbe arrivare una nuova beffa con l’assalto decisivo in Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, si tratta | Futuro in Premier League!

Calciomercato Juventus, Zinchenko vola in Serie A

Oleksandr Zinchenko, accostato a lungo anche alla Juventus, potrebbe essere il nuovo colpo della Lazio come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes”. Il terzino ucraino, in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2024, ha un ingaggio di due milioni annui: il suo addio alla Premier è sempre più vicino con l’offerta dei biancocelesti che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La formula sarebbe quella di un prestito per i prossimi mesi con l’obbligo di riscatto in estate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Il Real sceglie l’erede di Benzema | Big italiane in agguato

In questa stagione il laterale ucraino è stato impiegato col contagocce da Pep Guardiola collezionando soltanto 102 minuti in Premier League. La sua voglia di riscatto è molto alta per essere protagonista giocando e divertendosi anche in vista degli Europei in programma in estate.

I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi con la firma del terzino ucraino, pronto a cambiare campionato. Dalla Premier alla Serie A con la Juventus beffata.