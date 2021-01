La Juventus potrebbe presto privarsi di Cristiano Ronaldo: il sostituto potrebbe arrivare dal PSG ed essere Mauro Icardi

Cristiano Ronaldo è un calciatore chiave per la Juventus. Il suo contratto scadrà nel 2022 e percepisce 31 milioni a stagione. Un ingaggio molto alto, troppo per gli obiettivi dei bianconeri mancati negli ultimi anni, soprattutto in Europa. Il portoghese si avvia verso i 36 anni e il club sta guardando al futuro: non è detto, dunque, che la sua esperienza sarà ancora alla Juve per i prossimi tempi.

Juventus, da decifrare il futuro di Ronaldo: scambio col PSG

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decifrare: per lui c’è l’ipotesi Paris Saint-Germain, ma anche Manchester United. I Red Devils potrebbero riaccogliere CR7, ma la suggestione in casa Juventus è un’altra. Uno scambio tra Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo. Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo aver fatto tanto bene all’Inter ed essersi affermato come uno dei migliori nel suo ruolo.

Maurito finora al PSG ha giocato pochissimo e un suo ritorno in Italia sarebbe una buona soluzione per rilanciare la sua carriera. I costi di Ronaldo e Icardi sono molto simili per il cartellino: tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma gli stipendi sono nettamente diversi: il portoghese, come già affermato in precedenza, percepisce 31 milioni a stagione. Icardi, invece, al PSG percepisce sui 10 milioni di euro più bonus.