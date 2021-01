La Juventus ha valutato sul calciomercato il profilo per la sua trequarti, ma ora il colpo sembra ormai sfumato. E’ vicina la firma con il nuovo club: ecco le ultime novità

La Juventus sembra alla ricerca di un calciatore che possa garantire grande qualità a centrocampo e innalzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri sono stati accostati a Mesut Ozil in diverse occasioni, ma non c’è mai stato un vero e proprio assalto concreto al trequartista. Il calciatore ex Real Madrid sembra, però, pronto a intraprendere una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, salta l’affare Ozil: in arrivo la firma

Il trequartista sembra nella lista di papabili per la Juventus a centrocampo, ma il suo futuro non continuerà in Italia. Il calciatore, infatti, è finito nel mirino del Fenerbahce che sembra in procinto di chiudere l’operazione. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, il club turco sarebbe pronto a sugellare il colpo con la firma sul contratto. Il Nazionale tedesco ha ricevuto le offerte anche di DC United e del Besiktas nelle scorse settimane. Nuova avventura in arrivo per Ozil: a questo punto la Juventus dovrà puntare su altri obiettivi.