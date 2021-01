La Juventus pensa alla maxi-offerta per il big di Serie A: due bianconeri sacrificati per regalarlo a Pirlo



Archiviata la sfida contro il Milan, in casa Juventus il focus resta il calciomercato. Non tanto a gennaio, vista la pesante crisi che ha colpito un pò tutti i club d’Europa, ma soprattutto la prossima estate. Paratici disegna la super offerta per il big protagonista in Serie A: doppio sacrificio per arrivare a Luis Alberto.

Calciomercato Juventus, colpo Luis Alberto: l’offerta di Paratici

Uno dei nomi che potrebbe accendere il mercato estivo della Juventus è quello di Luis Alberto. L’ex Liverpool, in scadenza nel 2025, ha una valutazione monstre di 55-60 milioni di euro. Il club bianconero può cercare di accontentare, in buona parte, le pretese di Lotito. Sul piatto i cartellini di Daniele Rugani, valutato 13 milioni e di rientro dal prestito al Rennes, e quello di Federico Bernardeschi.

Il cartellino dell’ex esterno della Fiorentina è stimato 27 milioni di euro, con una valutazione complessiva di 40 milioni di euro. Cifra importante ma decisamente lontana da quella richiesta dal presidente della Lazio che, difficilmente, lascerà partire uno dei pilastri della squadra di Inzaghi.

In questa stagione, il trequartista 28enne ha segnato 3 reti, firmato 1 assist in 17 presenze complessive tra campionato Champions.