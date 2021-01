La Juventus è pronta a entrare in corsa con l’Inter per un obiettivo di calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo sul futuro del talento

La Juventus vuole puntellare la rosa sul mercato, alla ricerca del colpo giusto per rinforzare il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri sono sempre attenti ai migliori talenti presenti nel campionato italiano e tra questi si sta segnalando anche il profilo di Mikkel Damsgaard. Il calciatore è esploso in questa stagione e sta offrendo grande continuità di rendimento. E’ pronta ad accendersi la sfida di mercato tra Juventus e Inter.

Calciomercato Juventus, spunta il nome di Damsgaard: sfida all’Inter

Il futuro di Damsgaard potrebbe presto essere in una big. L’Inter era già stata accostata al calciatore nelle scorse settimane, ma attenzione anche al pressing della Juventus. Il centrocampista piace per caratteristiche ai bianconeri e potrebbe partire l’assalto nelle prossime settimane. Il talento classe 2000 ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e la sua valutazione si aggira ancora attorno ai 10 milioni di euro. Vedremo se la pista decollerà nelle prossime settimane. In ogni caso, la sfida all’Inter di Antonio Conte è lanciata.