La Juventus pensa al futuro e potrebbe esserci un nuovo assalto per il centrocampista: Fabio Paratici prepara la contromossa

È stato un avvio di stagione particolare quello della Juventus, che soprattutto in Serie A ha collezionato troppi passi falsi e ora è costretta a inseguire le prime in classifica. I bianconeri sono stati protagonisti di troppi alti e bassi e in questo 2021 dovranno cercare di raggiungere una serie di vittorie per ambire allo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Assalto in Serie A

Ieri è arrivato un buon successo per 1-3 a ‘San Siro’ contro il Milan capolista ma non basta. Bisogna avere continuità e ottenere nuovi risultati di questo tipo per recuperare il distacco di sette punti dalla vetta, anche se la compagine allenata da Andrea Pirlo deve recuperare una partita pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super offerta | Due per uno in Serie A!

Calciomercato Juventus, Simeone resta all’Atletico Madrid e va a caccia di Bentancur

La società intanto pensa anche al futuro e a come rinforzare una rosa che sembra all’altezza dello scudetto ma potrebbe avere qualche lacuna. Per finanziare le entrate potrebbero esserci anche uscite importanti e un assalto potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid, dove secondo ‘TodoFichajes.com’ sarebbe vicino il rinnovo del Cholo Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio per il bomber | Juventus anticipata

Con la sua permanenza, i ‘Colchoneros’ potrebbero pensare di ingaggiare Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ieri non ha fatto bene e la Juventus potrebbe considerare il suo addio per una valutazione di circa 50 milioni di euro. Fabio Paratici potrebbe tentare lo scambio con Gimenez per sistemare definitivamente la difesa.

Bentancur aveva chiuso bene la scorsa annata e sembrava incedibile ma le ultime prestazioni lo rendono un giocatore meno incisivo rispetto al recente passato.