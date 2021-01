L’Inter insegue il vice-Lukaku, ma con il calciomercato di gennaio potrebbero arrivare occasioni da non fallire, come quella per un centrocampista dalla Spagna

L’Inter è crollata a Genova con la Sampdoria e ha perso terreno sulle inseguitrici. La sconfitta di ieri, però, non è il primo campanello d’allarme per i nerazzurri che già precedentemente avevano dimostrato di soffrire, pur vincendo, il più delle volte in rimonta. Adesso che il calciomercato di gennaio è iniziato, la società sta concretamente decidendo come muoversi, per indirizzare definitivamente la stagione che si avvia verso la fase calda.

Ad oggi l’obiettivo principale di Marotta e Ausilio è il centravanti, un vice-Lukaku che possa assomigliargli per caratteristiche. Ieri più che mai al Marassi Antonio Conte ha subito l’assenza del belga per 70 minuti, dovendo optare per un duo d’attacco debole fisicamente. Il sostituto di Lukaku avrebbe dovuto essere Pinamonti che, però, ha avuto poco spazio e potrebbe essere girato in prestito. In questo mercato la società non potrà fare grandi follie ma cercherà di sfruttare le occasioni e una potrebbe arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Inter, 33 milioni per Modric | In scadenza col Real Madrid

Il giocatore in questione non è un centravanti, ma è un vecchio pallino dell’Inter: si tratta di Luka Modric, Pallone d’Oro 2018 e vecchia fiamma della società. Anche lui, come tanti veterani del Real Madrid, è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare. Sarebbe la volta buona di vedere il croato con un’altra maglia e l’Inter potrebbe farsi sotto per sfruttare la possibilità di non pagare il cartellino. Per farlo, però, dovrà mettere sul piatto un ingaggio piuttosto elevato.

Secondo ‘Okdiario’ si parlerebbe di un ingaggio di circa 11 milioni a stagione con 3 anni di contratto, per un totale di 33 milioni di euro. Un’ipotesi che permetterebbe all’Inter di portare finalmente Modric a Milano, nonostante i 35 anni. La concorrenza, però, è concreta, soprattutto dal Qatar e dagli Stati Uniti dove le proposte contrattuali sono di 4 anni, garantendo all’ex Tottenham una carriera più lunga. In un momento del genere difficilmente l’Inter potrà arrivare ad un ingaggio del genere, ma chissà che a giugno la situazione non possa cambiare.