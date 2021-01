L’Inter vuole un attaccante per sostituire Lukaku: occhi puntati su Giroud, ma il Chelsea avrebbe chiesto Bastoni

L’Inter è alla ricerca di un attaccante in grado di completare il reparto offensivo di Antonio Conte. Al tecnico nerazzurro manca un centravanti in grado di sostituire a dovere Romelu Lukaku: il tandem leggero Lautaro-Sanchez dà poche garanzie dal punto di vista realizzativo, dunque Beppe Marotta deve ricorrere a qualche soluzione in sede di mercato. Un dirigente esperto come l’ad dell’Inter sa come non farsi trovare impreparato davanti a un problema del genere.

Inter, per l’attacco il nome è Giroud: il Chelsea chiede un difensore

Uno degli attaccanti più apprezzati da Conte e da Marotta è Olivier Giroud, attaccante del Chelsea in scadenza tra sei mesi. Il francese difficilmente troverà l’accordo per il rinnovo, anche perché non è ritenuto un titolare da Frank Lampard. In Premier League sono comunque arrivati tre gol in 359′, numeri comunque abbastanza buoni per un giocatore che vede poco il campo dal 1′.

Giroud andrebbe a rappresentare nell’Inter quella valida alternativa a Lukaku che manca. D’altra parte, non è facile fare affari col Chelsea. I Blues in ottica di un affare che porti il francese a Milano, avrebbero chiesto Alessandro Bastoni. Il difensore centrale si sta affermando come uno dei migliori della Serie A. Per l’Inter è un giocatore molto importante e sarebbe arrivato un netto rifiuto da parte della società.