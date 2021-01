Inter, i ‘fedelissimi’ tradiscono Conte | Da Sensi a Vidal: i flop sul mercato

Da Sensi e Sanchez a Kolarov e Vidal: tutti gli acquisti voluti da Conte che non stanno rendendo secondo le aspettative. Ecco le cifre di mercato

Si è interrotta al ‘Marassi’ di Genova contro la Sampdoria la striscia di vittorie consecutive in campionato dell’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra ha fallito il sorpasso nei confronti del Milan e domenica sarà ospite della Roma, che si è avvicinata in classifica a solo tre punti di distanza. L’Inter ha pagato la giornata di grazia di Audero e l’errore dal dischetto di Sanchez sullo 0-0. Con Lukaku non al meglio, l’attaccante cileno ha di fatto sciupato un’altra grande occasione dal primo minuto. Da Sanchez e Sensi a Vidal, ecco gli acquisti voluti da Conte che stanno rendendo sotto le aspettative: tutte le cifre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Vidal a Sensi: i ‘fedelissimi’ di Conte fanno flop | Tutte le cifre investite

La prima grande bocciatura di questa prima parte è per Arturo Vidal. Fortemente voluto da Conte, il centrocampista cileno ha ampiamente tradito le attese e non è ancora riuscito ad imporsi in nerazzurro. L’ex Juventus è arrivato a costo zero dal Barcellona, ma sotto contratto fino al 2022 per ben 6,5 milioni di euro netti a stagione. Anche il connazionale Sanchez è stato acquistato a zero dal Manchester United nell’estate del 2019, ed è addirittura pagato 7 milioni a stagione fino al 2023. Un altro giocatore che Conte ha chiesto ed ottenuto sul mercato è Kolarov: l’ex Roma è ormai diventato un oggetto misterioso dopo il deludente avvio di stagione e proprietario di un contratto annuale da 3 milioni.

Infine, dopo l’ottimo impatto in maglia nerazzurra, Sensi è incappato in una lunga serie di infortuni e ricadute e sta ritrovando solo ora un minimo di continuità. L’ex Sassuolo, pagato dall’Inter circa 25 milioni, ha collezionato meno di 30 presenze in una stagione e mezza, e guadagna 2 milioni l’anno fino al 2024. Cifre complessive, tra cartellini e ingaggi, per oltre 70 milioni di euro: i ‘fedelissimi’ voluti sul mercato tradiscono Conte e le casse dell’Inter.