Il ritorno dell’ex nerazzurro alla corte di Antonio Conte sembra più lontano, un club di A può sfidare l’Inter a gennaio

Il tonfo contro la Sampdoria ormai alle spalle per l’Inter di Antonio Conte, pronta a tuffarsi nel calciomercato invernale. In attesa del big match dell’Olimpico contro la Roma, la squadra nerazzurra può vedere più lontano uno dei profili favoriti per il ruolo di vice Lukaku: c’è la Fiorentina.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: spunta la Fiorentina

Una delle priorità per il mercato di gennaio, per l’Inter di Conte, resta un rinforzo in attacco. I dubbi su Sanchez e l’esigenza di far rifiatare l’inamovibile Lukaku, hanno portato Marotta ed Ausilio a pensare al clamoroso ritorno in nerazzurro di Eder. L’ex, attualmente al Jiangsu Suning nel campionato cinese, è uno dei nomi caldi per l’attacco di Conte.

In questo momento, però, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo in standby il colpo Eder, con la Fiorentina che saluterà con ogni probabilità Cutrone e cerca un sostituto. Il club di Commisso, quindi, può mettersi in fila per il 34enne italo-brasiliano, il cui ritorno nella Milano nerazzurra sembra poter sfumare.

Situazione in divenire: Eder ancora protagonista in Serie A, la Fiorentina può anticipare l’Inter e riportare in Italia l’attaccante.