Il Real Madrid pesca in Francia il possibile erede di Karim Benzema che potrebbe pensare di cambiare squadra per il suo finale di carriera

Il Real Madrid sta rivoluzionando la squadra e probabilmente saluterà molti dei veterani del club come Sergio Ramos, Marcelo e Lucas Vasquez che non rinnoveranno con i blancos a meno di clamorosi dietrofront. Chi invece rimane saldamente al centro del progetto, nonostante i 33 anni, è Karim Benzema, pupillo del connazionale Zinedine Zidane che lo considera l’attaccante migliore in circolazione.

Nonostante l’età, Benzema continua a dominare in Liga e non solo e da quando Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus, il centravanti francese si è preso il Real sulle spalle da vero leader, tirando fuori tutto il suo talento che precedentemente era stato in parte oscurato dal fenomeno portoghese. Certamente Benzema non è in discussione, ma la società madridista deve pensare al futuro e al possibile erede del 9 francese. Il possibile successore di Benzema proviene anche lui dal settore giovanile del Lione e potrebbe fare lo stesso percorso di Karim.

Calciomercato, Gouiri l’erede | Benzema può approdare in Serie A

Si tratta di Amine Gouiri, attaccante francese classe 2000 di origini algerine. Attualmente milita nel Nizza dopo aver fatto tutta la trafila nel Lione dalle giovanili alla prima squadra. In questo inizio di stagione ha già messo a segno 5 gol in Ligue 1, conditi da 3 assist e 4 in Europa League. Predilige il ruolo di centravanti ma all’occorrenza agisce anche da ala destra e quest’anno potrebbe fare il definitivo salto alla corte di Florentino Perez che comunque sta puntando anche a giocatori più affermati e pronti nell’immediato come Erling Haaland.

Benzema potrebbe comunque decidere di chiudere la carriera al Real Madrid ma non è escluso che possa decidere di cambiare aria e provare una nuova esperienza, forse l’ultima della sua carriera. Spesso il bomber francese è stato accostato a squadre italiane e con il possibile acquisto di Gouiri, chissà che Benzema non decida di trasferirsi in Italia, magari raggiungendo l’ex partner Cristiano Ronaldo alla Juventus o affrontandolo da avversario. Nessuna trattativa è in ballo ma il futuro di Benzema dipende solo da lui.