La Juventus al lavoro per i prossimi colpi nel calciomercato di gennaio: si tratta la cessione immediata in Premier League

A poche ore dal match scudetto contro il Milan, in casa Juventus non si smette di pensare alle prossime operazioni, tra entrate ed uscite, di calciomercato. In tal senso, la dirigenza torinese valuta l’addio di un big per il quale vi sarebbero già contatti in corso per la cessione immediata: i dettagli.

Calciomercato Juventus, l’Everton sul big di Pirlo

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, tra i possibili partenti di casa Juventus già a gennaio potrebbe esserci Adrien Rabiot. Il 25 francese, arrivato a zero nell’estate 2019 dopo l’esperienza al Psg, sarebbe in trattativa per trasferirsi in Premier League. È l’Everton di Carlo Ancelotti a voler puntare forte sul classe ’95 che il club bianconero, e Pirlo, non considerano intoccabile.

La valutazione del cartellino di Rabiot da parte del club campione d’Italia si aggira intorno ai 35 milioni ma il francese, in scadenza il 30 giugno 2023, potrebbe salutare anche in prestito. Le possibilità che Rabiot, già accostato alle uscite in estate, si trasferisca all’Everton nelle prossime settimane in prestito con opzione di riscatto sono concrete. Ancelotti pronto quindi a puntare sul centrocampista bianconero.

Situazione in divenire, in questa stagione il nativo di Saint-Maurice ha collezionato 16 presenze e 1029′ in campo, con una sola rete all’attivo.