Altra sconfitta che porta l’allenatore a rischiare l’esonero in Serie A: le parole del tecnico al termine dell’ultima gara

Parma in piena crisi in Serie A, che trova oggi una nuova sconfitta, la quarta consecutiva, incassata contro il Parma. Questo nuovo ko senza storia porta il tecnico gialloblu, Fabio Liverani, ad essere nuovamente in bilico. Le dichiarazioni a fine partita dell’allenatore dei ducali fanno intendere che aspetta la decisione della società.

Calciomercato Parma, Liverani a rischio esonero: “Sono sereno”

Il Parma incassa la quarta sconfitta consecutiva contro l’Atalanta, perdendo per 3-0 in una partita senza storia sin da subito. Questo proietta la squadra gialloblu ad essere ad un punto dalla zona retrocessione, in attesa che giochi lo Spezia. La sconfitta di oggi però continua a far traballare la panchina di Fabio Liverani, che ora è a forte rischio esonero.

Al termine della partita di oggi il tecnico dei ducali ai microfoni di ‘Sky Sport’ dichiara: “È una stagione particolare e lo sapevamo. Prendiamo gol troppo facilmente e mi dispiace, perché non li prendiamo per troppi demeriti. Lo dico serenamente, non arrivo alla partita pensando che sia l’ultima. La società farà delle valutazioni e deciderà cosa fare”.