Il Milan tenta lo scambio in questo calciomercato invernale per arrivare ad assicurarsi il vice Ibrahimovic: beffata la Juventus

In casa Milan il big match di questa sera contro la Juventus sarà una prova importantissima per confermare di essere la grande favorita per la vittoria di questo scudetto. Nel calciomercato invernale intanto si cerca un vice Ibrahimovic in attacco. Idea di scambio che anticipa i piani della Juventus.

Calciomercato Milan, obiettivo Pavoletti in attacco: scambio con Conti e anticipo alla Juventus

Tante assenze in casa Milan ed in casa Juventus nel big match di campionato che si giocherà questa sera ed anche per questo motivo i due club continuano a cercare rinforzi sul mercato. Entrambe le squadre hanno come obiettivo di trovare un vice Ibrahimovic ed un vice Morata, ma i loro mirini puntano allo stesso attaccante, Leonardo Pavoletti, valutato circa 5 milioni di euro.

Il bomber rossoblu dopo i tanti problemi fisici ed infortuni gravi è tornato a giocare ed a segnare, finendo nel mirino dei due top club italiani. Ad essere in vantaggio al momento sembrerebbe essere il Milan, che potrebbe proporre alla formazione sarda lo scambio con Andrea Conti, difensore ormai ai margini della rosa di Pioli, valutato sempre intorno ai 5 milioni. In questo modo i rossoneri potrebbero anticipare la Juventus e mettere al sicuro il vice Ibrahimovic.