Juventus e Milan sono molto interessate a Diego Costa: per il giocatore svincolatosi dall’Atletico si prospetta una destinazione esotica

Juventus e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante: i bianconeri devono trovare un vice Morata, mentre il club rossonero un vice Ibrahimovic. Paratici e Maldini devono decidere se puntare su un profilo di caratura internazionale o una soluzione ‘interna’, ovvero in Serie A. Uno dei calciatori in auge è Diego Costa, che si è svincolato dall’Atletico Madrid ed è ora libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuova idea in Serie A | Arriva il rifiuto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, possibile separazione | Il dirigente porta un top player!

Juventus e Milan, sfuma Diego Costa

Tanti sono i club interessati a Diego Costa, non solo quelli italiani. Tottenham e Wolverhampton vorrebbero rinforzare il reparto offensivo: per il centravanti ex Atletico sarebbe un ritorno in Premier League, dopo l’esperienza al Chelsea. Secondo quanto riferito dal portale francese ‘FootMercato‘, due club dell’Arabia Saudita vorrebbero formalizzare il suo acquisto già questo mese.

Si tratta dell’Al-Hilal e dell’Al-Shabab Riyad, che offrirebbero a Diego Costa un contratto molto ricco. Il centravanti di nazionalità spagnola sta attendendo in ogni caso che tutti i club si facciano avanti, in modo tale da valutare con la giusta attenzione le offerte. Per Juventus e Milan, sempre attente ai calciatori svincolati, si tratta di una possibilità.