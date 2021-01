La Juventus continua a lavorare sul mercato mentre un calciatore bianconero continua ad essere infelice: si offre al club ma viene rifiutato

Si attende il big match di questa sera in casa Juventus, dove i bianconeri affronteranno la capolista Milan per tentare di accorciare le distanze. Nel frattempo il calciomercato invernale ha aperto le porte e si lavora a rinforzare la rosa ed alle possibili cessioni. Un calciatore juventino si offre al Real Madrid, ma i ‘blancos’ dicono ancora una volta di no.

Calciomercato Juventus, Dybala vuole il Real Madrid: i ‘blancos’ dicono di no

Continua a non tornare protagonista nella Juventus Paulo Dybala. Infatti nell’ultima partita contro l’Udinese, nonostante il gol segnato in pieno recupero, l’argentino ha collezionato l’ennesima prestazione incolore della stagione. Così, essendo infelice nella Juventus, la ‘joya’ vorrebbe cambiare aria per tornare ad essere protagonista.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Diario’, il calciatore della Juventus si sarebbe offerto al Real Madrid, anche se il club spagnolo non sarebbe più interessato a lui. Infatti nonostante la molto probabile partenza di Isco, i ‘blancos’ non calcolerebbero Dybala una possibile alternativa. Dunque un nuovo rifiuto che chiude le porte di Madrid per l’argentino.