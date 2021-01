La Juventus sembra pronta a mettere a segno un colpo in attacco sul calciomercato. I bianconeri pensano allo scambio con Federico Bernardeschi

La Juventus pensa a rafforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo già a partire da gennaio. Sembra poter scalare le gerarchie un nuovo nome in arrivo direttamente dalla Bundesliga. Federico Bernardeschi potrebbe rientrare nello scambio: il tempo dell’esterno con la Juventus sembra finito e già nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, occhio allo scambio tra Alario e Bernardeschi

Il nome di Lucas Alario potrebbe diventare caldo per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca del vice-Morata e la punta avrebbe caratteristiche ottime per nutrire la rosa di Andrea Pirlo. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe concretizzarsi uno scambio alla pari tra la punta, che ha passaporto italiano, e Bernardeschi.

Da precisare, però, che almeno l’esterno ha idee decisamente diverse. Preferirebbe, infatti, restare in Serie A e tentare di trovare spazio in un altro club italiano anche in vista dei prossimi Europei. Vedremo se la pista di mercato decollerà per i bianconeri o se Paratici sonderà altri nomi in attacco.