Cuadrado è positivo al Covid-19: ora per Pirlo c’è emergenza sugli esterni dopo l’isolamento di Alex Sandro

Altra tegola in casa Juventus: dopo la positività di Alex Sandro, che salterà la sfida di domani sera contro il Milan, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il colombiano avrebbe dovuto riprendere il proprio posto nella formazione titolare dopo aver scontato la squalifica per il rosso rimediato contro la Fiorentina e sostituire il proprio brasiliano, ma adesso l’emergenza sugli esterni per Pirlo è lampante.

Questo il comunicato dei bianconeri che ufficializza la positività del colombiano: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.