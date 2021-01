Calciomercato Serie A, da Simakan a Depay | I possibili colpi in Francia

Asse tra Serie A e Ligue 1 sempre più caldo: tutti i nomi e i possibili colpi in entrata

Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo e soprattutto da questa sessione si profila un asse sempre più ‘caldo’ tra Serie A e Ligue 1. Sono infatti numerosi i giocatori che giocano in Francia accostati alle big italiane. Dal giovane Simakan e Depay ad Aouar e Paredes, senza dimenticare Icardi: ecco tutti i possibili colpi dalla Ligue 1. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, asse Serie A-Ligue 1 | Tutti i nomi

Il primo colpo dalla Ligue 1 potrebbe essere messo a segno dal Milan con l’acquisto di Simakan. Il giovane difensore dello Strasburgo è dato sempre più vicino ai rossoneri per un trasferimento di circa 15 milioni di euro. Un altro nome che sta infiammando rumors e indiscrezioni è quello di Memphis Depay: l’attaccante del Lione è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato con il club francese. Sulle sue tracce, oltre al Barcellona, ci sono i rossoneri e la Juventus. L’ex Manchester United non è l’unico obiettivo bianconero in casa Lione: nel mirino, infatti, c’è sempre il centrocampista Aouar, valutato però almeno 45-50 milioni di euro dal presidente Aulas.

Infine, altre importanti occasioni per le big sono rappresentate da Di Maria e Paredes: il fantasista ex Real Madrid è in scadenza col PSG, mentre l’ex Roma piace ormai da tempo a Inter e Juve. Senza dimenticare Mauro Icardi, che sta vivendo una stagione da incubo a Parigi e potrebbe fare ritorno in Serie A. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Italia-Francia.