Milan e Juventus, ma anche Napoli, interessate al talentuoso Georginio Rutter, attaccante del Rennes in scadenza di contratto

La sfida di domani sera in programma a San Siro tra Milan e Juventus sarà certamente la prima gara clou dell’anno in Serie A. Rossoneri e bianconeri però non si affronteranno solo in campo, ma sembrano pronti a duellare anche sul mercato. In particolare nel mirino delle due compagini ci sarebbe Georginio Rutter, attaccante transalpino del Rennes, classe 2002.

Calciomercato, sfida Milan-Juventus per Rutter

Rutter, prima punta che in stagione ha già siglato un gol in Champions League, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe dunque liberarsi a parametro zero. Il Milan, con la sua squadra scouting, studia sempre con attenzione i nomi del mercato francese. Rutter rappresenta un profilo “tipico” per il club rossonero: giovane, futuribile e dal costo contenuto. Anche la Juventus però, che è a caccia di innesti in attacco e che segue sempre con grande attenzione i giovani di tutta Europa, è un club molto interessato al ragazzo.

Rutter è solo il nuovo ennesimo talento uscito dal settore giovanile della società bretone, che ha saputo sfornare giocatori come Bakayoko, Dembele e, non ultimo, Camavinga. Il Rennes spera di poter rinnovare il contratto, ma considerando anche il grande interesse di tanti top club europei, Rutter potrebbe decidere di non prolungare per ascoltare le varie proposte sul piatto.

Oltre a Juventus e Milan, anche il Napoli è interessato al giovanissimo attaccante transalpino. Ma su di lui ci sono anche tanti club inglesi e tedeschi, Borussia Dortmund e Lipsia su tutti. Il ragazzo rappresenta un’occasione, visto che potrebbe liberarsi a zero, ma per superare la concorrenza, non è da escludere un tentativo con un minimo indennizzo a gennaio.