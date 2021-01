Zaccagni fa gola alle big, ma il Napoli supera la concorrenza: accordo vicino con il Verona con una formula alla Rrahmani. Milan beffato

Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare colpi importanti alle big. Tra i nomi più corteggiati figura quello di Mattia Zaccagni, trequartista del Verona tra le sorprese di questa prima parte di campionato. Il calciatore è stato seguito da Lazio e Roma, ma a muovere i primi passi è stato il Milan, contattando l’agente del giocatore. Ora, però, il Napoli sembra aver sbaragliato la concorrenza ed è pronta a chiudere l’accordo.

Calciomercato, il Napoli vicino al colpo Zaccagni

Il Napoli – falcidiato dagli infortuni nel reparto offensivo – si prepara ad accogliere Mattia Zaccagni, giocatore fortemente voluto da mister Gattuso. Classe 1995, il trequartista ha già collezionato quattro gol e quattro assist in 15 presenze con l’Hellas Verona. Il 3 gennaio scorso – contro lo Spezia – si è reso protagonista di un gesto atletico fenomenale, realizzando la rete della vittoria scaligera in rovesciata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo bomber | Spunta il nome a sorpresa

Il club partenopeo non si vuol lasciar sfuggire il talento di Juric ed è pronto a chiudere la trattativa con il Verona. L’idea del patron De Laurentiis è di portare a termine un’operazione alla Rrahmani, ma in questo caso senza ufficializzare nulla e solo bloccando il calciatore. Zaccagni arriverebbe a Napoli non a gennaio, ma a giugno, concludendo la stagione con i veneti. Sul piatto circa 8 milioni, cifra che accontenterebbe il presidente Setti.

Zaccagni al Napoli: Milan superato

Il Napoli brucia così la concorrenza del Milan che si era fatto avanti per il giocatore, visto che ancora non si è trovato un accordo con Calhanoglu per il rinnovo. Il club rossonero aveva provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Pobega – in prestito allo Spezia – ma i partenopei sembrano aver superato l’offerta.

L’arrivo a giugno di Zaccagni porterebbe un ulteriore elemento di qualità nel centrocampo del Napoli e potrebbe portare ad alcune riflessioni in uscita. Mentre Zielinski – autore di tre gol e tre assist in stagione – è intoccabile, più in bilico è la posizione di Fabian Ruiz, tentato dal ritorno in Spagna.

M.B.