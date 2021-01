Christian Eriksen non rientra nei piani dell’Inter di Conte. La società nerazzurra vuole cederlo a gennaio, ma il Psg si defila: Pochettino non pensa al danese

L’Inter si concentra sulle cessioni in questi primi giorni di mercato invernale. In attesa di conoscere il futuro del ‘Papu’ Gomez, i nerazzurri hanno definito il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari e ora lavorano sul caso Eriksen. Il centrocampista danese ha pretendenti all’estero, ma il Psg di Pochettino sembra essersi ritirato dalla contesa.

Calciomercato Inter, Eriksen fuori dai piani di Conte

Christian Eriksen non rientra nei piani tattici di Antonio Conte. Il danese – approdato lo scorso anno all’Inter per 27 milioni dal Tottenham – non è riuscito a dimostrare il suo talento nel campionato italiano. Protagonista di quattro gol e tre assist in 38 presenze, il trequartista ha visto il campo per appena 238 minuti in questo avvio di stagione.

Il mister salentino gli ha sempre preferito altri giocatori e la situazione non sembra poter migliorare nelle prossime partite. Eriksen è – di fatto – sul mercato, e le pretendenti non mancano per un calciatore da 69 gol e 89 assist in Premier League durante la sua esperienza al Tottenham.

Il Psg si defila: Pochettino non pensa ad Eriksen

Tra le società che si sono interessate al giocatore c’è il Psg del neo-allenatore Pochettino. Il mister è stato colui che meglio ha fatto rendere Eriksen in carriera: 255 presenze condite da 58 gol e 75 assist durante gli anni agli Spurs. Pochettino, però, non sembra pensare al danese. Nella conferenza stampa di presentazione, infatti, l’argentino ha parlato di mercato: “Non è il momento di rumors. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione”.

Pochettino – allenatore del Psg – ha sottolineato di non pensare a Eriksen, sottolineando però che ogni decisione finale sarà poi presa di comune accordo con Leonardo: “Sono in contatto diretto con il direttore. La struttura tiene d’occhio molti calciatori e prenderà la miglior decisione per il club”. In attesa di sviluppi, prende corpo l’idea Ajax, club che ha lanciato il giocatore nel calcio dei grandi. In questo contesto, l’Inter, in uno scambio di prestiti con l’Ajax, potrebbe chiedere al club olandese Nicolas Tagliafico, laterale argentino.