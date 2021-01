Niente super scambio con la Juventus in questo calciomercato di gennaio. Ecco il tentativo clamoroso, andato a vuoto, dell’Inter

L'Inter sembra averci provato per davvero. Tramite intermediari 'amici', Beppe Marotta avrebbe formulato alla Juventus una proposta a dir poco clamorosa. Sul tavolo un esubero, il più esubero di tutti: parliamo naturalmente di Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Eriksen alla Juventus: offerta e controfferta choc

Eriksen alla Juventus, l’Ad interista ama così il rischio. Perché il rischio che il danese, un flop totale a Milano, possa tornare sui suoi (altissimi) livelli altrove, a Torino, esiste… I tifosi dell’Inter non debbono comunque preoccuparsi, dato che i bianconeri pare abbiano rispedito al mittente la proposta shock degli intermediari legati a doppio filo al grande ex, una proposta che prevedeva lo scambio alla pari (volendo anche in prestito con diritto di riscatto) con Dejan Kulusevski, che nel gennaio di un anno fa respinse le avances nerazzurre in favore di quelle juventine anche se non segnatamente per una questione tattica. In sostanza il 3-5-2 di Conte non era da lui ritenuto adatto per esaltare le proprie caratteristiche, a differenza del 4-3 e qualcosa di Sarri poi però silurato, ma fin qui nella sua avventura torinese il classe 2000 svedese ha trovato proprio grandi difficoltà ad inserirsi nello scacchiere di Pirlo e il nuovo modulo non gioca certo a suo vantaggio…

Il calcio spesso è beffardo e pure Kulusevski può essere considerato un flop, seppur di proporzioni inferiori rispetto ad Eriksen. In ogni caso il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe detto no, perché ancora crede nell’ex Atalanta costato 35 milioni più bonus (fino a un massimo di 9 milioni), offrendo a sua volta uno scambio con Bernardeschi. La risposta dell’Inter, però, è stata subito negativa: tenetevi Kulusevski, ma soprattutto Bernardeschi.

