Christian Eriksen, trequartista danese in uscita dall’Inter di Antonio Conte, potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Ajax, club olandese che l’ha lanciato e che ha fatto un sondaggio nelle ultime ore. Occhio ad un possibile scambio

Il futuro di Christian Eriksen non è decisamente a lungo termine, almeno finché sulla panchina nerazzurra ci sarà Antonio Conte. Il tecnico leccese ha fatto capire che, con i suoi schemi di gioco, Eriksen non riesce a rendere al 100% diventando un giocatore poco funzionale all’interno del progetto tecnico.

Il danese, che potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra invernale di calciomercato, è stato sondato anche da un suo ex club, l’Ajax di Ten Hag, con il quale la Beneamata potrebbe imbastire uno scambio.

Calciomercato, la proposta dell’Inter | Tagliafico per Eriksen!

L’Inter ha bisogno di esterni, in particolare a sinistra dove Ashley Young non sta convincendo al 100% e Aleksandar Kolarov, arrivato dalla Roma, non ha dato finora le garanzie giuste. In questo contesto, l’Inter, in uno scambio di prestiti con l’Ajax, potrebbe chiedere al club olandese Nicolas Tagliafico, laterale argentino.

Una proposta che però ha un ostacolo: l’ingaggio di Eriksen. Le elevate cifre dello stipendio percepito dal danese potrebbero portare l’Ajax a concedere lo scambio soltanto nel caso in cui l’Inter dovesse continuare a pagare una parte dello stipendio dell’ex Tottenham.