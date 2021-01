Il club di Serie A comunica le ultime novità relative all’infortunio di un suo tesserato. Di seguito gli aggiornamenti e il report ufficiale

Ieri sera durante la partita contro la Juventus, Ignacio Pussetto ha visto ruotare in maniera del tutto naturale il ginocchio ed è stato costretto, dopo un primo tentativo di tornare in campo, a uscire dal terreno di gioco.

L’Udinese ha appena comunicato le ultime novità sull’infortunio dell’attaccante di Serie A: “Udinese Calcio comunica che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore domani sarà a Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart”.

Udinese, la ricostruzione dell’infortunio di Pussetto

Fin da subito si temeva il peggio per le condizioni di Ignacio Pussetto. Palla alta in area, inserimento dell’attaccante che subisce il rientro in copertura da parte di Leonardo Bonucci. La rotazione del ginocchio è evidente fin da subito e si teme il peggio. Il rientro in campo per alcuni istanti dell’attaccante aveva permesso di tirare un sospiro di sollievo, ma in realtà anche Gotti nel postpartita aveva sottolineato che Pussetto non stava bene. A lui i migliori auguri per il recupero.