La Juventus pianifica un ritorno immediato alla corte di Pirlo: due bianconeri verso la cessione in prestito



Archiviato il successo sull’Udinese, la Juventus si prepara al big match di San Siro contro il Milan. Dal campo al calciomercato, i dirigenti bianconeri valutano il ritorno in anticipo di Luca Pellegrini dal Genoa: doppia cessione al club rossoblù nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, ritorno anticipato: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, dopo aver acquistato Rovella dal Genoa (rimarrà in rossoblù, in prestito, fino al 30 giugno 2022) la Juventus torna a guardare in casa rossoblù. Si lavora al ritorno anticipato di Luca Pellegrini, anche lui in prestito fino alla prossima estate e che già da gennaio potrebbe diventare il vice Alex Sandro agli ordini di Pirlo.

L’asse di mercato con il Genoa, però, può scaldarsi anche in uscita. La società torinese valuta infatti anche una doppia cessione, a titolo temporaneo, di due gioielli bianconeri. Da un lato Manolo Portanova, centrocampista già protagonista con la Juventus con due presenze in Serie A.

Dall’altro Gianluca Frabotta, terzino mancino che in Liguria rimpiazzerebbe proprio Pellegrini destinato a tornare a Torino nelle prossime settimane.