La Juventus ha in Kevin De Bruyne una nuova suggestione di mercato: prima, però, va ceduto Cristiano Ronaldo

La Juventus sogna in grande in sede di mercato. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi giocatori in grado di alzare il tasso qualitativo della rosa di Andrea Pirlo. L’obiettivo è quello di alzare la Champions League dopo le uscite con Ajax e Lione degli ultimi anni, oltre a riconfermarsi in Italia. Tuttavia, non è facile fare mercato quando c’è uno come Cristiano Ronaldo in squadra. Il portoghese percepisce 31 milioni di euro l’anno, ma la sua cessione potrebbe aiutare le casse del club per piazzare il grande colpo.

Juventus, colpo De Bruyne con l’addio di Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘HLN‘, Kevin De Bruyne ha rifiutato il rinnovo del contratto proposto dal Manchester City. Il belga va in scadenza nel 2023, ma la prima proposta dei Cityzens è stata rifiutata: attualmente guadagna sui 18 milioni di euro a stagione e si è separato dal suo agente De Koster. Lo scenario che prolunghi l’accordo col club di Guardiola è tutt’altro che certo.

Il ds Paratici sogna il gran colpo, ma prima servirebbe la cessione di Cristiano Ronaldo: arrivato alla soglia dei 36 anni, il portoghese coi suoi 31 milioni di euro di stipendio impedisce ai bianconeri di concretizzare una nuova suggestione.