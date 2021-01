L’Inter continua a macinare punti preziosi in campionato: ora dal fronte mercato potrebbe un’idea scambio avvincente dalla Premier

L‘Inter non si ferma più in Serie A. Ancora tre punti preziosi collezionati dalla compagine nerazzurra guidata da Antonio Conte. Sul fronte calciomercato potrebbero arrivare idee entusiasmanti per puntellare la rosa con acquisti e cessioni da urlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Gomez | Le cifre del colpo

Calciomercato Inter, addio Lukaku: scambio con il Chelsea

Il Chelsea non ingrana più e così l’idea suggestiva del club inglese potrebbe essere quella di fare follie per Romelu Lukaku, protagonista indiscusso della stagione dell’Inter. Lo scambio potrebbe avvenire con due calciatori dei “Blues” inseriti nella trattativa, come Jorginho e Werner, che non sta incantando come ai tempi del Lipsia anche per una gestione non ottimale di Lampard che lo sta schierando come esterno d’attacco nel 4-3-3.

LEGGI ANCHE >>> Inter, che attacco di Massimo Mauro | “E’ una barzelletta!”

L’operazione complessiva si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro con il centrocampista italo-brasiliano e l’attaccante tedesco pronti a dire addio al Chelsea. Conte si fida da sempre del centravanti belga, ma le dinamiche potrebbero cambiare improvvisamente.

Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione di calciomercato: l’Inter vuole essere protagonista a partire dai prossimi mesi anche in campo europeo iniziando a vincere lo Scudetto.