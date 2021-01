Christian Eriksen potrebbe dire addio già nei prossimi giorni all’Inter: assalto della big d’Europa per il sostituto

Saranno giorni intensi in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda da vicino l’addio di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è ormai fuori dai piani della società nerazzurra: così la sua cessione arriverebbe nella sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tegola per Pirlo | Ecco quando torna Morata

Calciomercato Inter, Eriksen verso il Barcellona

Dopo l’infortunio al ginocchio di Coutinho il Barcellona potrebbe chiedere in prestito lo stesso Eriksen per rinforzare la zona centrale di campo. Il club blaugrana, però, non pagherebbe per intero l’ingaggio dell’ex Tottenham: l’Inter dovrebbe contribuire al pagamento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dalla Germania | Sgarbo al Milan

In questa prima parte di stagione il centrocampista danese è stato impiegato col contagocce da Antonio Conte, che gli ha preferito spesso Gagliardini nel ruolo di interno nel 352. Ora il suo futuro potrebbe essere in Spagna, almeno per i prossimi sei mesi prima di capire con certezza la destinazione per il prossimo anno.

Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, ma Eriksen dovrebbe sposare un progetto in grado di esaltare le sue caratteristiche di fine palleggiatore.