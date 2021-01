Serie A, 15esima giornata | Roma di misura, Napoli ed Atalanta a valanga

Terminano i match delle 15 in Serie A: Roma di misura sulla Sampdoria, Napoli ed Atalanta a valanga su Cagliari e Sassuolo, stop Lazio

Torna la Serie A e lo fa per la prima volta dal 2012 con tutte le partite di domenica. Nel lunch match l’Inter si scatena nel secondo tempo contro il Crotone e vince 6-2 grazie ad una splendida tripletta di Lautaro Martinez. Alle 15 invece la Roma di Paulo Fonseca vince 1-0 contro la Sampdoria grazie al gol del solito Edin Dzeko, mentre la Lazio frena in casa del Genoa, fermata sull’1-1 con le reti prima di Immobile su rigore e poi il pareggio di Destro. Napoli ed Atalanta a valanga contro Cagliari e Sassuolo. I partenopei trionfano per 1-4 alla Sardegna Arena con la doppietta di Zielinski in versione bomber ed i gol di Lozano ed Insigne su rigore. Mentre a trascinare la ‘Dea’ è la doppietta di Zapata e le reti di Pessina e Muriel. Vittorie in trasferta per il Torino che asfalta il Parma per 0-3 e per il Verona che passa di misura contro lo Spezia grazie al gol di Zaccagni. Alle 18 scendono in campo Benevento e Milan, mentre a chiudere la giornata sarà la Juventus contro l’Udinese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, si complica l’affare Gomez | Aumenta la concorrenza

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, delusione in sede di calciomercato | Kulusevski deve dare di più

Potrebbe interessarti anche >>> Inter-Crotone, Lukaku esce per infortunio | Le condizioni dell’attaccante

Serie A, 15esima giornata: risultati, marcatori e classifica

Terminano le partite delle 15 in Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica attuale:

Inter-Crotone 6-2 (12′ Zanellato, 20′ L.Martinez, 31′ aut. Marrone, 36′ Golemic, 57′ L.Martinez, 64′ Lukaku, 78′ L.Martinez, 87′ Hakimi)

Atalanta-Sassuolo 5-1 (11′ Zapata, 45′ Pessina, 49′ Zapata, 57′ Gosens, 67′ Muriel, 75′ Chiriches)

Cagliari-Napoli 1-4 (25′ Zielinski, 60′ Joao Pedro, 62′ Zielinski, 74′ Lozano, 86′ Insigne)

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1 (15′ Immobile, 58′ Destro)

Parma-Torino 0-3 (8′ Singo, 88′ Izzo, 95′ Gojak)

Roma-Sampdoria 1-0 (72′ Dzeko)

Spezia-Verona 0-1 (75′ Zaccagni)

Benevento-Milan ore 18

Juventus-Udinese ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter 36 punti; Milan* 34; Roma 30; Napoli* 28; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Juventus** 24; Verona 23; Lazio 22; Benevento* 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese** 15; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9

* una partita in meno

** due partite in meno