Andrea Pirlo perde Alvaro Morata per Juventus-Udinese. L’attaccante spagnolo non è stato convocato: ecco il motivo

Brutte notizie per la Juventus in vista del match contro l’Udinese in programma questa sera. Come comunicato dal club bianconero, “Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri“.

➡️ @AlvaroMorata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri.#JuveUdinese https://t.co/XrU0JAtz9C — JuventusFC (@juventusfc) January 3, 2021

Una perdita molto importante per Andrea Pirlo, che dovrà tenere fuori il partner d’attacco perfetto per Cristiano Ronaldo. Verosimilmente al suo posto giocherà Paulo Dybala, alle prese con un pessimo periodo in maglia bianconera, ma che non potrà permettersi ulteriori passi falsi.