Dejan Kulusevski è stato uno degli acquisti della sessione estiva di calciomercato della Juventus: tuttavia, ha deluso le aspettative finora

Non è facile essere la stella di una squadra medio-piccola e poi non essere la cosiddetta ‘prima donna’ in una big. Sono parecchi i calciatori che si sono affermati come sorpresa di un campionato e poi si sono persi in una grande squadra. Sembra proprio ciò che sta accadendo a Dejan Kulusevski, che con il Parma era un’ira di Dio e con la Juventus non sta rispettando le aspettative. Qualche lampo qua e là, ma troppo poco per uno dei migliori esterni d’attacco della Serie A 2019/20, pagato tra l’altro 35 milioni di euro più 9 di eventuali bonus all’Atalanta, detentrice del cartellino.

Juventus, momento no per Kulusevski

La speranza di Kulusevski (e della Juventus stessa) è che lo svedese non faccia la fine di Federico Bernardeschi. Arrivato come il crack del momento del campionato italiano, l’ex Fiorentina è fuori dai progetti bianconeri già da più di un anno. Il giocatore ha percepito la sfiducia dell’ambiente e del club dopo un periodo opaco e non si è più ripreso. Questo non è detto che accada anche a Kulusevski, ma il discorso di base è lo stesso: i calciatori che non militano nelle big hanno una pressione diversa, possono esprimersi con tranquillità. Cosa che non accade con la maglia bianconera. Ma sarebbe strano il contrario.

Kulusevski a tutta fascia sta facendo molta fatica. Pirlo spesso gli preferisce Cuadrado o Chiesa, o addirittura entrambi escludendolo dal tridente offensivo. Insomma, le difficoltà in questi primi mesi di stagione sono state parecchie. Tuttavia, le qualità del giocatore sono indiscutibili e non ha aiutato nemmeno il periodo poco brillante della Juventus. Il suo score è di sedici presenze, per un totale di 812′ tra Serie A e Champions League, e di tre gol e un assist. Ancora troppo poco per un colpo da oltre 40 milioni di euro.