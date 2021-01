Lucas Vazquez è in scadenza con il Real Madrid: sfida tra Juventus e Milan per ingaggiare lo spagnolo a parametro zero

Juventus e Milan sono alla ricerca di un giocatore da impiegare sulla fascia destra. Una sorta di ‘jolly’ da utilizzare in più di un ruolo nel campo. Entrambi valutano diverse occasioni sul mercato, soprattutto quelle a parametro zero. Paratici e Maldini valutano diversi profili, ma una delle principali occasioni da cogliere è Lucas Vazquez, che si svincolerà dal Real Madrid la prossima estate.

Juventus e Milan, sfida per Lucas Vazquez

Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘El Chiringuito TV’: “Il mio rinnovo? Non dipende solo da me, vedremo cosa succederà“. Zinedine Zidane apprezza molto le qualità del giocatore, ritenuto uno dei titolari dei Blancos. Lo spagnolo è un classe ’91 e il 1° luglio compirà 30 anni.

Per la Juventus è una suggestione forte, l’inserimento per il suo ingaggio è una sorta di sfida al Milan. Sulla destra i bianconeri si stanno affidando molto a Cuadrado, ma quando il colombiano manca in fase offensiva ci sono delle mancanze. Vazquez è un vero e proprio jolly abile anche in difesa. I rossoneri, invece, cercano un nuovo profilo che alzi il livello d’esperienza della squadra.