La Juventus ha in mente di piazzare il colpo Papu Gomez ed è pronta a proporre lo scambio con Bernardeschi: tutte le cifre

Il Papu Gomez sta avendo parecchi problemi all’Atalanta. Gasperini ha deciso di metterlo fuori rosa dopo un litigio e l’argentino sta meditando di lasciare Bergamo. Una situazione che induce i top club della Serie A quantomeno a restare vigili. Il numero 10 dell’Atalanta, infatti, si è affermato negli ultimi anni come uno dei migliori in campionato nel suo ruolo, artefice di tanti successi della squadra bergamasca. La Juventus nelle ultime ore sta imbastendo una trattativa per acquistare Gomez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘crisi’ a centrocampo | Colpo a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rilancio clamoroso | Il Milan ‘trema’

Juventus, scambio con Bernardeschi per arrivare a Gomez

Secondo quanto riferito da ‘Rai Sport‘, la Juventus vuole assicurarsi l’acquisto di Alejandro Gomez. L’inserimento potrebbe anche essere una manovra di disturbo nei confronti dell’Inter, ma secondo l’emittente nazionale i bianconeri hanno già in mente cosa proporre all’Atalanta. Uno scambio con Federico Bernardeschi, in uscita dalla Juve e valutato sui 25 milioni di euro.

Una cifra molto alta, che l’Atalanta non intende pagare. Percassi valuta il cartellino di Gomez sui 10-12 milioni di euro. Il patron della Dea, però, potrebbe accordarsi con la Juventus per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Entrambi i giocatori sono in scadenza nel giugno 2022 e non rinnoveranno il proprio contratto.