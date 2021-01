In attesa che Zlatan Ibrahimovic torni a disposizione di Pioli, arriva la clamorosa svolta sul futuro dell’attaccante svedese

In attesa che il Milan possa tornare a riabbracciarlo in campo, starebbero per arrivare novità importanti per Zlatan Ibrahimovic. Il 39enne attaccante svedese, ritiratosi cinque anni fa dagli impegni con la sua nazionale, sembra sempre più vicino ad un suggestivo ritorno in nazionale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il bomber stupisce tutti | Juventus e Milan all’assalto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma e scambio | ‘Assist’ di Zidane!

Milan, Ibrahimovic-Svezia: ritorno più vicino

Ibrahimovic nuovamente in nazionale. Tutt’altro che impossibile il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la selezione svedese. Il gigante di Malmoe, dopo il rumoroso addio nel 2016, sembra avvicinarsi lentamente ad un possibile ruolo da protagonista al prossimo Europeo. A rivelare la possibilità è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come tra le parti sia imminente la ‘pace’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Se Ibrahimovic apre la porta, allora dobbiamo parlarne. Quello che ci siamo detti rimane tra noi”, le dichiarazioni dello scorso novembre del ct Janne Andersson dopo l’incontro con l’attaccante del Milan. Parole che tornano di grande attualità, con Ibra che sta vivendo una seconda giovinezza trascinando a suon di gol la squadra rossonera in vetta in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ecco il colpo scudetto | Idea da Madrid!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, costo elevato | La mossa della società

Oggi il Milan, la prossima estate l’Europeo con la sua Svezia nel Gruppo E con Polonia, Slovacchia e Spagna.